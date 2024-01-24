Под Балтийском появятся несколько глэмпингов

В Балтийском округе построят новые глэмпинги, где можно будет отдохнуть с комфортом. Места для привлечения туристов уже согласованы администрацией.
Власти Балтийска сообщают, что глава Сергей Мельников дал поручение подготовить документы для электронного аукциона.
Речь идет о четырех земельных участках в районе улиц Рыбачьей и Калининградского шоссе. Предприниматели хотят установить там оборудованные зоны для отдыха на природе.
В администрации отметили, что участок на берегу Балтийской косы уже используется бизнесом. На улице Школьной построены 9 комфортабельных домиков, spa-комплекс и кафе.