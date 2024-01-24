80 лет снятия блокады Ленинграда. Полная программа празднования

В честь праздника в городе на Неве пройдут различные мероприятия. Что посмотреть и посетить в юбилейную дату — в материале spb.aif.ru.
Выставки.
С 26 января до 29 февраля — выставка «Солдат Метростроя» (Интерактивный центр истории метрополитена, ул. Одоевского, д. 29).
Выставка живописных полотен «Блокада Ленинграда» («Государственная академическая капелла Санкт‑Петербурга», Мойка, 20).
С 23 января- выставочная экспозиция «80 фактов о блокаде» (Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», ул. Бассейная).
С 25 января — выставка работ «Блокадные дневники» («Санкт‑Петербургская специальная центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина», ул. Новгородская, д. 5, литера А).
До 30 января — документальная выставка «Материалы блокадного журналиста Матвея Фролова» (Библиотека Кировских островов, ул. Кемская, 8/3).
До 30 января — тематическая фотовыставка «Подвиг блокадного Ленинграда» (Молодежный центр «На Богатырском», Богатырский проспект, 44).
27 января.
9.30 — Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» (Невский пр., д. 14).
11.30 — проезд ретро-автомобиля от Невского воинского кладбища «Журавли» к музею «Невская застава».
11.00 — возложение цветов:
— на Пискаревском мемориальном кладбище;
— на Серафимовском кладбище;
— на площади Победы;
— на Смоленском мемориальном кладбище;
— на Невском мемориальном кладбище «Журавли»;
— к Мемориалу «Малая Пискаревка» Красная Слобода;
12.00 — возложение цветов на Ново-Волковском кладбище; на Богословском кладбище.
С 10.00−12.00 и с 19.00−22.00 — зажжение факелов на Ростральных колоннах.
12.00 — Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Выставка исторической военной техники (Дворцовая площадь).
Молодежная патриотическая акция, посвященная 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Дворцовая площадь).
Митинг-реквием («Газпром Арена», Футбольная аллея, д. 1).
21.00 — Праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.
23.00 — Памятная акция «Ночь после блокады» (Марсово поле).
28 января.
9.00 — Турнир по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов спорта (п. Токсово, Трамплинная ул., 5).
9.30 — 55-й традиционный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни» (Всеволожский район, шоссе Дорога Жизни).
11.00 — Турнир по рубке шашкой «Казарла»(«Центр физической культуры и спорта “Нарвская застава”, пр. Стачек, д. 27, литера Г).
Мемориальные акции памяти, посвященные 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
26 января в 11.00 — у памятного символа блокадного Ленинграда «Солнечные часы» (угол Большого пр. В. О. и 9-й линии В. О);
13.00 — у памятника «Детям блокадного Ленинграда» (Анфисин сад, во дворе дома 55 по Наличной ул.);
13.00 — у мемориальной доски Тани Савичевой (2-я линия В. О., д. 13).
27 января в 11.30 — у памятного знака «Краснознаменный крейсер “Киров” (площадь Балтфлота).
в 11.00 — Торжественно-траурные церемонии возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, расположенным на территории Адмиралтейского района Санкт‑Петербурга, посвященные 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:
к мемориалу народным ополченцам Ленинского района (сквер на площади Балтийского вокзала);
— к памятнику Герою Советского Союза В. Ермаку (площадь Кулибина);
— к стеле дивизии народного ополчения Октябрьского района (Садовая ул., д. 52).
12.00 — Торжественно-траурный митинг (Городское Русское кладбище, мемориал «Братская могила», г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 31).
12.00 — Молодежная патриотическая акция «Блокадное дерево памяти» (Московский парк Победы).
12.00 — Акция памяти («Приморский культурный центр», Сквер им. О. Берггольц, наб. Черной речки, д. 20).
Концерты.
25 января.
15.00 — Концертная программа «Пульс Ленинграда» («Культурно-досуговый комплекс “Красносельский”, Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2).
15.00 — Историко-патриотическая конференция "Листая страницы истории. Непобежденный Ленинград (Дом детского творчества Петроградского района, Каменноостровский пр., д. 36/73).
16.00 — Театрализованный концерт «Блокадные ласточки» («Культурный центр “Каскад”, г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 2).
17.30 — Концерт «Ленинградская Победа» («Подростково-молодежный центр “МИР”, пр. Энгельса, д. 133, корп. 1, литера Д).
26 января.
13.00 — Праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Медицинский колледж № 2», Актовый зал, ул. Чекистов, д. 18).
14.00 — Праздничный концерт (БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6).
15.00 — Концертная программа «Непокоренный Ленинград» («Культурно-досуговый центр Калининского района», Дом культуры «Галактика», ул. Руставели, д. 12).
15.00 — Праздничный концерт «Ленинградский салют» («Театр-фестиваль “Балтийский дом”, Александровский парк, д. 4).
16.00 — Праздничный концерт «Непокоренный Ленинград» («Дом детского творчества “Олимп” Выборгского района Санкт‑Петербурга, Сиреневый бульвар, д. 18, корп. 1).
16.00 — Праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Культурно-досуговый центр “Ижорский”, г. Колпино, Советский б-р, д. 29, литера А).
16.00 — Праздничный концерт «Мы помним твой подвиг, Ленинград!» («Кронштадтский Дворец молодежи», г. Кронштадт, Советская ул., д. 35А).
16.00 — Концертная программа «Непокоренный город»(«Ломоносовский городской Дом культуры», г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8, литера А).
17.00 — Праздничный концерт («Подростково-молодежный центр “Калининский”, Дом молодежи “Атлант”, ул. Руставели, д. 37).
18.00 — Концерт «А музы не молчали…» («Санкт‑Петербургская детская музыкальная школа № 34», концертный зал, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 98).
18.00 — Музыкально-театрализованная композиция, посвященная 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Подростково-молодежный центр “Охта”, Дом молодежи “Квадрат”, ул. Передовиков, д. 16, корп. 2).
18.00 — Праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Культурно-досуговый центр “Московский”, Московский пр., д. 152).
19.30 — Гала-концерт участников открытого творческого конкурса «Наша жизнь и сердце — Ленинград» («Дом молодежи Василеостровского района», Большой пр. В. О., д. 65).
27 января.
14.00 — Концертная программа «Память сердца», посвященная 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Культурно-досуговый центр Калининского района», Дом культуры «Созвездие», Пискаревский пр., д. 10).
15.00 — Вечер памяти «Дети войны. 1941−1945 гг.» («Централизованная библиотечная система Красносельского района», Библиотека № 14 «Библиотечно-информационный центр “Интеллект”, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 1).
15.00 — Молодежная акция «Голос непобежденного города» (Мемориал «Приморский», г. Петергоф).
15.00 — Праздничный концерт «Голос Ленинграда» («Дом культуры “Сувенир”, г. Пушкин).
16.00 — Молодежная акция «Свеча памяти» (г. Кронштадт, Аллея Славы, Якорная площадь).
18.00 — Акция «Свеча памяти» («Культурно-досуговый центр “Ижорский”).
18.00 — Акция памяти «Свеча памяти», посвященная 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Дом детского творчества Красносельского района», ул. Пограничника Гарькавого, д. 36/6).
19.00 — Музыкально-патриотическая акция «Свет непокоренного города». (г. Петергоф, Торговая площадь, открытая площадка «у Фонтана»).
28 января.
13.00 — Театрализованный концерт «Здравствуй, полный отваги, Ленинград боевой», посвященный 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Дом культуры “Рыбацкий”, Рыбацкий пр., д. 2).
14.00 — Праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады («Культурный центр “Троцкий”, пр. Обуховской Обороны, д. 223).
29 января.
16.00 — Праздничный вечер «Ваш подвиг свято чтим и в памяти храним…» («Дом детского творчества “Союз” Выборгского района Санкт‑Петербурга, пр. Раевского, д. 5, корп. 2).