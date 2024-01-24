В Петербурге скончался театральный педагог и режиссер МДТ Валерий Галендеев

Основную часть своей творческой жизни он посвятил Малому драматическому театру, куда пришел в 1979 году работать с артистами. При его участии как постоянного соратника Льва Додина были созданы легендарные постановки коллектива, десятки спектаклей, включая «Дом», «Братья и сестры» (для правдоподобия этой постановки Галендеев учил актеров особому северному диалекту), «Gaudeamus», «Бесы», «Московский хор», «Жизнь и судьба» и другие. Одна из его последних работ «Из фрески ВЕЧНОСТЬ» была выпущена в 2021 году.