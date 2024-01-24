Врач рассказала о диагностике болезни Альцгеймера за 15 лет до первых проявлений

Очень точный тест на риск болезни Альцгеймера разработали западные специалисты, рассказала в своем телеграм-канале российский врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, тест дает возможность с вероятностью 97% распознать недуг на самой ранней стадии — за 10−15 лет до появления первых симптомов.
С помощью анализа крови диагностируют уровень белка p-tau217 — ключевого маркера биологических изменений при болезни Альцгеймера. В мозге потенциальных больных деменцией (подробнее об этом коварном заболевании здесь) он накапливается медленно, но верно.
Специалисты прогнозируют, что анализ войдет в широкое использование к 2027 году, пока же его стоимость — 150 фунтов стерлингов — кусается.
«Очень хочется верить, что в ближайшие годы тест на болезнь Альцгеймера станет таким же простым, как и на высокий уровень холестерина», — отметила Зухра Павлова.
Такой скрининг позволит тестировать людей старше 50 лет и выявлять деменцию еще до первых симптомов, чтобы начать профилактику и лечение.