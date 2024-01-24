Врач рассказала о диагностике болезни Альцгеймера за 15 лет до первых проявлений

Очень точный тест на риск болезни Альцгеймера разработали западные специалисты, рассказала в своем телеграм-канале российский врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, тест дает возможность с вероятностью 97% распознать недуг на самой ранней стадии — за 10−15 лет до появления первых симптомов.