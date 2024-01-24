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Первая школа в Крыму полностью закрылась на карантин из-за гриппа и ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 128 школьных классов и 44 группы в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.
Источник: РИА "Новости"

«По данным на среду 24 января на карантин по острым респираторным вирусным заболеваниям закрыто 128 классов в 46 школах, — сообщили в ведомстве. — 3179 учеников этих классов переведены на дистанционное обучение».

В ведомстве также отметили, что одна из школ Первомайского района закрыта на карантин полностью.

В детских садах обстановка более стабильная. На карантин по ОРВИ закрыты 44 группы в 29 учреждениях. На карантин переведены 913 воспитанников.

Днем ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что по данным на понедельник, в регионе были закрыты на карантин 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. На карантин были переведены 913 воспитанников.

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