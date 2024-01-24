Первая школа в Крыму полностью закрылась на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Днем ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что по данным на понедельник, в регионе были закрыты на карантин 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. На карантин были переведены 913 воспитанников.