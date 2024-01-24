Главгосэкспертиза одобрила проект Большого Смоленского моста в Петербурге

По итогам рассмотрения проекта Главгосэкспертиза выдала ему положительное заключение.



Как сообщили в Смольном, в настоящий момент организованы процедуры определения государственного подрядчика для каждого из двух этапов строительства: самого Большого Смоленского моста и транспортных развязок на правом берегу Невы.



«Ъ-СПб» писал, что по данным администрации Петербурга, фактически строительство новой переправы уже началось в конце декабря прошлого года. Согласно проекту, Большой Смоленский мост соединит берега Невы центральной и восточной частей города, расположится между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Его протяженность составит 1,6 км. Закончить строительство предполагается к 2032 году.



