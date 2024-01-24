В Волгограде 2 февраля 2024 покажут концерт с SHAMAN на фасаде музея-панорамы

Одним из главных событий программы праздничных мероприятий 2 февраля 2024 года в Волгограде станет цифровой патриотический фестиваль «Родина-герой». В день 81-летия победы в Сталинградской битве на фасаде музея-панорамы покажут концерт с участием SHAMAN, волгоградки Ирины Дубцовой, Дениса Майданова и других известных артистов. Начнется фестиваль 2 февраля 2024 в 19.00, сообщили организаторы. Вход для всех желающих посмотреть концерт будет свободным.