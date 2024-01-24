Александр Михайлов и Максим Аверин посетят фестиваль кино в Дзержинске

Мероприятие пройдет с 22 по 26 февраля. В рамках программы будут организованы ежедневные кинопоказы, в том числе анимации от киностудии «Союзмультфильм», а также встречи с режиссерами и продюсерами. Всего подготовлено более 30 событий.