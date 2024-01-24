Александр Михайлов и Максим Аверин посетят фестиваль кино в Дзержинске

II Российский фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» состоится в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мероприятие пройдет с 22 по 26 февраля. В рамках программы будут организованы ежедневные кинопоказы, в том числе анимации от киностудии «Союзмультфильм», а также встречи с режиссерами и продюсерами. Всего подготовлено более 30 событий.
Отмечается, что фестиваль посетят народный артист Александр Михайлов, а также заслуженные артисты Максим Аверин, Александр Олешко и Сергей Селин, Екатерина Семенова, Анна Шатилова и Елена Захарова.
Актеры Елена Борзова, Ив Набиев и Алина Балахонова, танцор Вахтанг Хурцилав и художник-мультипликатор Дарья Лукьянова проведут для юных гостей мероприятия мастер-классы по сценическому движению, голосу и актерскому мастерству. Также пройдет мастер-класс для театральных деятелей от директора Театра им. Евгения Вахтангова Кирилла Крока.
Фестиваль будут проходить во Дворце культуры химиков. Также мероприятия организуют в Дзержинских театре драмы и театре кукол, во Дворце детского творчества, в ФОКе «Ока», детской школе искусств № 5 и библиотеке им. Ю. Гагарина.