Для новых линий ростовского трамвая построят эстакады

Об этом заявил глава региона Василий Голубев на заседании областного правительства.
По словам замгубернатора Ростовской области — министр транспорта Владимира Окунева проект трассировки трамвайной сети включает в себя и строительство эстакад.
Мы уже согласовали два этапа прохождения, завтра будет последнее совещание уже с привлечением нашей экспертизы. На следующей неделе мы заходим в экспертизу.
Напомним, модернизация трамвайной сети Ростова предполагает реконструкцию и строительство 119 км одиночных путей, модернизацию и возведение 21 тяговой подстанции и строительство двух депо. В 2024 году будут модернизированы 30 односекционных трамваев, а в 2025 году закупят 76 трехсекционных. Общая стоимость проекта по модернизации трамвайной сети города составляет 61 млрд рублей. По словам Голубева, проект модернизации трамвайной инфраструктуры в Ростове — это самый крупный и самый дорогостоящий проект в данной сфере.