Для новых линий ростовского трамвая построят эстакады

Напомним, модернизация трамвайной сети Ростова предполагает реконструкцию и строительство 119 км одиночных путей, модернизацию и возведение 21 тяговой подстанции и строительство двух депо. В 2024 году будут модернизированы 30 односекционных трамваев, а в 2025 году закупят 76 трехсекционных. Общая стоимость проекта по модернизации трамвайной сети города составляет 61 млрд рублей. По словам Голубева, проект модернизации трамвайной инфраструктуры в Ростове — это самый крупный и самый дорогостоящий проект в данной сфере.