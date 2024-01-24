Власти Самары могут отказаться от закупки новых трамваев с помощью концессии

Планы по внедрению в Самаре трамвайной концессии пока поставлены на паузу. Чиновники рассматривают альтернативные варианты. Об этом «КП-Самара» рассказал директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.
— Условия концессии предполагают необходимость регулярных довольно больших расходов. Готов ли бюджет города к такой нагрузке или целесообразнее вариант с прямыми вложениями на определенные виды работ — ремонт путей, обновление подвижного состава? Сейчас этот вопрос в стадии обсуждения. Потому действия по заключению концессионного соглашения пока приостановлены, — пояснил руководитель Трамвайно-троллейбусного управления.
Напомним, проект концессии предполагал, что частники отремонтируют несколько километров трамвайных путей, сделают поворот на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской, а также поставят в Самару 45 трехсекционных трамваев. Все это должно было произойти в течение трех лет.