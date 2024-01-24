Власти Самары могут отказаться от закупки новых трамваев с помощью концессии

— Условия концессии предполагают необходимость регулярных довольно больших расходов. Готов ли бюджет города к такой нагрузке или целесообразнее вариант с прямыми вложениями на определенные виды работ — ремонт путей, обновление подвижного состава? Сейчас этот вопрос в стадии обсуждения. Потому действия по заключению концессионного соглашения пока приостановлены, — пояснил руководитель Трамвайно-троллейбусного управления.