В Татарстане хотят построить многопрофильную детскую больницу. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на коллегии обратился к раису региона Рустаму Минниханову с соответствующей просьбой.
По словам Миннуллина, в Татарстане детская смертность на протяжении нескольких лет держится на одном уровне. Это достаточно тревожный сигнал. В аутсайдерах находятся Тукаевский район и Лениногорск.
Как отметил министр, отсутствие в республике многопрофильного детского стационара существенно влияет на показатель детской смертности. В связи с этим он просит поддержки в этом вопросе у Минниханова.
Напомним, в Татарстане смертность за 2023 год снизилась на 4,5%.