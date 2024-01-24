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В Татарстане хотят построить многопрофильную детскую больницу

Отсутствие этого объекта влияет на показатель смертности несовершеннолетних.
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане хотят построить многопрофильную детскую больницу. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на коллегии обратился к раису региона Рустаму Минниханову с соответствующей просьбой.

По словам Миннуллина, в Татарстане детская смертность на протяжении нескольких лет держится на одном уровне. Это достаточно тревожный сигнал. В аутсайдерах находятся Тукаевский район и Лениногорск.

Как отметил министр, отсутствие в республике многопрофильного детского стационара существенно влияет на показатель детской смертности. В связи с этим он просит поддержки в этом вопросе у Минниханова.

Напомним, в Татарстане смертность за 2023 год снизилась на 4,5%.

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