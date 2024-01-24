Указ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчан

«Конечно, этот документ очень долгожданный. Потому что указ 1992 года наделял полномочиями каждый субъект РФ устанавливать свой статус и меры поддержки, и, конечно, возникали проблемы. Многие многодетные семьи, приезжая в Крым и имея регистрацию, допустим, в Астрахани, Краснодаре или Саратове, должны были здесь, как минимум, установить факт постоянного проживания», — прокомментировала она.