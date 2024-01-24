Обнаружен дом, в котором во время блокады жили родители Владимира Путина с его старшим братом

Исследователь Валерий Григорчук обнаружил, что этот адрес неверный. На самом родители Владимира Путина жили на набережной Обводного канала, 47, кв. 17 (сегодня это дом № 57), пока их не эвакуировали из блокадного Ленинграда 11 июля 1942 года.
В соответствии с записями в домовых книгах, на Обводном, 47, квартира 17, Мария Ивановна Путина была прописана с 19 января 1942 года. В это время Владимир Спиридонович Путин после тяжелого ранения, полученного в боях за Ленинград, лечился в госпитале. Его прописали по этому же адресу уже после выписки из госпиталя 22 апреля 1942 года. То есть через несколько дней после того, как у Марии Ивановны забрали полуторагодовалого сына Витю — старшего брата президента России Владимира Путина.
Дети в то время прописки не имели, в домовые книги их вписывали только по достижении совершеннолетия. То, что Витя жил по тому же адресу вместе с родителями, подтверждается обнаруженными Григорчуком записями в архивных документах на эвакуацию от 17 апреля 1942 года: «18.04 Путин Витя, 1 г 6 м.», а напротив фамилии адрес: Обводный, 47, кв. 17. Это позволило уточнить и возраст малыша — прежде был известен только год его рождения — 1940-й. Если в апреле 1942-го ему было полтора года, значит, он родился в октябре.
Как рассказывал сам Владимир Путин, ребенка забрали практически принудительно, но не уберегли, мальчик заболел дифтеритом и умер.
Как было известно ранее, Марию и Владимира Путиных вывезли из блокадного города 11 июля 1942 года. В Ленинград они вернулась только в 1945-м. Но не на Обводный, а в комнату на улице Рылеева. Потом довольно быстро переехали в коммуналку в Басковом переулке. Там, как уже все знают, прошло детство Путина.