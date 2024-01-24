Обнаружен дом, в котором во время блокады жили родители Владимира Путина с его старшим братом

Дети в то время прописки не имели, в домовые книги их вписывали только по достижении совершеннолетия. То, что Витя жил по тому же адресу вместе с родителями, подтверждается обнаруженными Григорчуком записями в архивных документах на эвакуацию от 17 апреля 1942 года: «18.04 Путин Витя, 1 г 6 м.», а напротив фамилии адрес: Обводный, 47, кв. 17. Это позволило уточнить и возраст малыша — прежде был известен только год его рождения — 1940-й. Если в апреле 1942-го ему было полтора года, значит, он родился в октябре.