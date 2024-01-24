Патриарх Кирилл: Крым — особая и святая земля

«Крым всегда имел особое значение для нашей Родины и для нашей Церкви. Во всех отношениях Крым — это важнейшая земля, но для нас это святая земля, откуда началось православие на той части Евразии, где сейчас располагаются Россия, Украина и прочие страны канонической ответственности Московского Патриархата».
Он отметил, что в Крым приезжает много людей, и ответственность за их воцерковление и духовную жизнь на время их пребывания распространяется и на всех священнослужителей полуострова.
Миссионерская и пастырская работа духовенства Крыма и со своей паствой, и со всеми, кто туда приезжает, является очень важной в масштабах всей церкви, подчеркнул предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл также поблагодарил владыку Тихона, который «взялся очень ревностно за осуществление поручения, которое ему препроводило священноначалие в лице патриарха и Священного Синода».
Он призвал крымское православное духовенство к «дружному соработничеству во благо православной церкви, ради укрепления веры на этой самой древней православной земле».
11 октября решением Священного Синода Русской православной церкви митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) был назначен главой Крымской митрополии.
На этом посту он сменил высокопреосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, более 30 лет окормлявшего крымскую паству.
Сам владыка сказал, что с благодарностью принял назначение в Крым. По его словам, он приехал на полуостров с большими надеждами, которые оправдались: крымская церковная жизнь оказалась «неожиданной», а приходы — «удивительными».
В декабре прошлого года в Симферополе митрополит Тихон презентовал свою книгу «Гибель империи. Российский урок», посвященную событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии.