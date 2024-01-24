Патриарх Кирилл: Крым — особая и святая земля

«Крым всегда имел особое значение для нашей Родины и для нашей Церкви. Во всех отношениях Крым — это важнейшая земля, но для нас это святая земля, откуда началось православие на той части Евразии, где сейчас располагаются Россия, Украина и прочие страны канонической ответственности Московского Патриархата».