В Волгоградской области потеплеет до −7 градусов

После сильных морозов в Волгоградской области наступит небольшое потепление. В некоторых районах региона будет до −3 градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики волгоградского Гидрометцентра, осадков 25 января не будет.
— В отдельных районах сохранение гололед, на дорогах будет скользко, — предупредили специалисты. Автомобилистам стоит учесть погодные условия и не нарушать скоростной режим.
Порывы южного ветра усилятся до 7−12 метров в секунду. В Волгоградской области ночью ожидается −10…-15º, днем −2…-7º. В Волгограде ночью будет −11…-13º, днем −3…-5º.