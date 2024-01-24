Главные новости к вечеру 24 января

Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 с украинскими пленными

По данным ведомства, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса, размещенного на территории Харьковской области, были запущены две ракеты. Все 65 находившихся на борту пленных, а также трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа погибли.



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