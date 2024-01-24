Ученые назвали самые сейсмоактивные зоны Краснодарского края

Подземные толчки почувствовали жители Краснодара, Северского района, Горячего Ключа, Новороссийска и населенных пунктов Адыгеи 24 января: в домах и квартирах содрогнулись люстры, посуда и мебель. Ученые отметили — это была «релаксация» земной коры. При этом специалисты отметили, беспокоиться не стоит, новых толчков больше не будет.
«Отмечаемая в последние годы сейсмическая активность на территории Краснодарского края (слабые и умеренные толчки) имеет положительный характер. Слабые землетрясения свидетельствуют о том, что края литосферных плит потихоньку соприкасаются, обламываются, и никакого напряжения не накапливается. Напротив, плохим сигналом является ситуация, если в сейсмоопасной зоне долгое время затишье», — сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Кубани.
Заведующая кафедрой геолого-минералогических наук, доцент Татьяна Любимова рассказала, что содрогания земли происходят по 30 раз в год в разных частях Краснодарского края, в том числе и на равнинной части — Тамани, в Краснодаре, Лабинске. Но при этом они слабые, население их не ощущает, и никакого ущерба они не наносят.
— Базируясь на геологических критериях сейсмичности Сочинская зона относится к зоне в 9−10 баллов, Анапская же — к 8−9-балльной. При этом Анапская зона отличалась землетрясениями повышенной балльности в отдаленном геологическом прошлом, например, на побережье в районе озера Абрау и полуострова Утриш. Однако большинство регистрирующихся ныне землетрясений в обеих зонах относятся к слабым — 2−3 балла, редко 4−5. В настоящий момент в Анапе сейсмическая активность больше, так как землетрясения здесь случаются чаще, порядка 100−130 раз в год, в Сочи — 25−30, — отметила Любимова.
Отметим, что за 200 лет в Краснодарского крае всего было зафиксировано порядка 10 сильных землетрясений.
Так, например, мощное содрогание произошло в 1906 году в районе Тимашевска. Как писали историки, саманные хаты сложились как карточные домики. Такие серьезные разрушения вызвали колебания, которые оценивались в 6−6,5 единиц. А в декабре 1955 года встряхнуло и Красную Поляну в Сочи. Магнитуда землетрясения составила 7−8, пострадала гидроэлектростанция.
Ранее ученые рассказывали, что сильные землетрясения бывают раз в 500 лет.