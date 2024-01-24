Ученые назвали самые сейсмоактивные зоны Краснодарского края

— Базируясь на геологических критериях сейсмичности Сочинская зона относится к зоне в 9−10 баллов, Анапская же — к 8−9-балльной. При этом Анапская зона отличалась землетрясениями повышенной балльности в отдаленном геологическом прошлом, например, на побережье в районе озера Абрау и полуострова Утриш. Однако большинство регистрирующихся ныне землетрясений в обеих зонах относятся к слабым — 2−3 балла, редко 4−5. В настоящий момент в Анапе сейсмическая активность больше, так как землетрясения здесь случаются чаще, порядка 100−130 раз в год, в Сочи — 25−30, — отметила Любимова.