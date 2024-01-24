Почему полезно закаляться после 50 лет, рассказали врачи

«Быстрый переход из тепла в холод и обратно тренирует сосуды. Для людей в возрасте этот прием особенно полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Даже когда человек подходит босиком к балконной двери, где холодный пол, его сосуды реагируют на перемену температуры и сокращаются, чтобы уменьшить теплоотдачу. Как только ноги возвращаются в тепло, сосуды расширяются вновь. По этому же принципу работает закаливание», — рассказала врач.