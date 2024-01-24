Почему полезно закаляться после 50 лет, рассказали врачи

Издание «Вечерняя Москва» обсудило с врачом-терапевтом Надеждой Чернышовой, насколько полезна процедура закаливания и стоит ли прибегать к этому в возрасте старше 50 лет.
По ее словам, закаливание — полезный метод оздоровления.
«Быстрый переход из тепла в холод и обратно тренирует сосуды. Для людей в возрасте этот прием особенно полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Даже когда человек подходит босиком к балконной двери, где холодный пол, его сосуды реагируют на перемену температуры и сокращаются, чтобы уменьшить теплоотдачу. Как только ноги возвращаются в тепло, сосуды расширяются вновь. По этому же принципу работает закаливание», — рассказала врач.
Она отметила, что чем чаще тренируются сосуды, тем быстрее они будут реагировать на внешние обстоятельства.
«Такие процедуры полезны не только для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, но и для борьбы с метеозависимостью, а также для улучшения иммунитета. При регулярных процедурах организм учится не переохлаждаться, сосуды быстро сокращаются на холоде и перестают отдавать тепло. Таким образом, вероятность простуд и уровень снижения иммунитета сокращаются», — сообщила врач.