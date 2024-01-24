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В Молдове опять будет мокро, снег продолжает таять: Пора доставать резиновые сапоги, а заодно и зонтик

Прогноз погоды в Молдове на четверг, 25 января 2024.
Сейчас в Вашингтоне: +8° 2 м/с 76% 770 мм рт. ст. +4°

В четверг, 25 января, в Молдове температура воздуха прогреется до 7 градусов.

Облачно, ветер умеренный.

Но в ночь на четверг мы можем увидеть за окном мокрый снег, будет минус 2.

Уже 25 января днем синоптики обещают дождь.

В последующие дни дневные показатели немного снизятся, но останутся со знаком плюс — около 3 градусов тепла. Ночью тоже пока плюс, а потом опять возможен небольшой минус. Так что по утрам продолжим скользить.

Погода непредсказуема, но, согласитесь, такого снежного и мокрого января у нас давно не было.