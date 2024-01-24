В Молдове опять будет мокро, снег продолжает таять: Пора доставать резиновые сапоги, а заодно и зонтик

В четверг, 25 января, в Молдове температура воздуха прогреется до 7 градусов.
Облачно, ветер умеренный.
Но в ночь на четверг мы можем увидеть за окном мокрый снег, будет минус 2.
Уже 25 января днем синоптики обещают дождь.
В последующие дни дневные показатели немного снизятся, но останутся со знаком плюс — около 3 градусов тепла. Ночью тоже пока плюс, а потом опять возможен небольшой минус. Так что по утрам продолжим скользить.
Погода непредсказуема, но, согласитесь, такого снежного и мокрого января у нас давно не было.