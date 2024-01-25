Минздрав Ростовской области сообщил о росте средней зарплаты врачей

Минздрав Ростовской области сообщил о росте средней зарплаты медиков. Соответствующая информация опубликована в годовом отчете ведомства.
— Средняя заработная плата врачей в 2023 году увеличилась на 8,8% и составила 79,8 тысячи рублей, — говорится в сообщении.
Оплата труда средних медработников выросла на 6% — до 41 тысячи рублей, а зарплата младшего медицинского персонала увеличилась на 6,4% — до 38,5 тысячи рублей.
Отметим, что за минувший год увеличились и квоты целевых мест для поступления в РостГМУ по образовательным программам высшего образования и программам специалитета до 511 мест и ординатуры до 271.