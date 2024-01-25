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Вечерний @Калининград: банкрот для «Акфена», ватник для Алиханова и пушкиниана не для Гердауэна

Рассказываем о главных новостях среды в вечернем дайджесте «Нового Калининграда».
Источник: Новый Калининград

В Зеленоградске «расселили» разноцветных котов на въезде в город. Двое пластиковых животных преступно сблизились и образовали антипатриотичное сочетание желтого и голубого. От греха подальше их развели в разные стороны адресной надписи, так что теперь если в чьем-то воспаленном мозгу и возникнут ассоциации с флагом, то это будет флаг Габона. И то с натяжкой. Впрочем, местные власти объясняют произошедшее дизайнерским решением. Вопросами о правомерности подобных бюджетных трат в любом случае никто задаваться не стал. К другим, чуть менее вексиллологическим, новостям среды.

Источник: Новый Калининград

Несколько дней назад областной арбитражный суд признал банкротом основателя крупной калининградской строительной группы «Акфен» Зейрали Байтарова по иску московского кредитора Дмитрия Караваева. Бизнесмен задолжал почти 148,6 млн рублей, в отношении него ввели процедуру реструктуризации долга. Это вызвало понятные волнения среди дольщиков. В «Акфене», впрочем, заверили, что решение суда никак не повлияет на исполнение обязательств компании перед ними и контрагентами.

Источник: Новый Калининград

В январе губернатор Антон Алиханов в очередной раз продемонстрировал в соцсетях восхищение «новым русским стилем». «Косоворотки и ватники — это круто», — написал глава региона в своем Telegram-канале, добавив к посту ссылку на магазин «патриотической одежды в классическом стиле». После возникших в публичном пространстве вопросов к такой рекламе пост из канала губернатора пропал. В прокуратуре и ФАС оснований для проверки не нашли.

Источник: газета «Волна»

Правнук поэта Александра Пушкина, погибший в ходе одного из восточно-прусских сражений Первой мировой войны, все-таки не был похоронен в Гердауэне (сегодня — поселок Железнодорожный), как сообщала сотрудник музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Елена Севастьянова. Новость о том, что место захоронения установлено, стало маленькой сенсацией, местные власти уже вознамерились было водрузить там памятный знак. Но есть весомые аргументы против, их привел корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову исследователь и создатель портала Prussia39 Дмитрий Востриков. Со ссылкой на архивные документы он называет наиболее вероятное место, в котором покоится прах 25-летнего Феодосия Воронцова-Вельяминова.

Источник: Prussia39

Старинную пивоварню «Бланкенштайн» в Полесске, восстановлением которой с 2018 года занимается предприниматель Александр Наталич, должна была увенчать новая черепичная кровля еще в 2022 году. Однако 11 миллионов рублей, которые Наталич получил от Евросоюза по программе приграничного сотрудничества, дошли не полностью из-за начала спецоперации на Украине. В итоге грандиозные планы по ремонту фасада и кровли, а также по созданию сквера пивоваров были отложены.