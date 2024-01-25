Вечерний @Калининград: банкрот для «Акфена», ватник для Алиханова и пушкиниана не для Гердауэна

В Зеленоградске «расселили» разноцветных котов на въезде в город. Двое пластиковых животных преступно сблизились и образовали антипатриотичное сочетание желтого и голубого. От греха подальше их развели в разные стороны адресной надписи, так что теперь если в чьем-то воспаленном мозгу и возникнут ассоциации с флагом, то это будет флаг Габона. И то с натяжкой. Впрочем, местные власти объясняют произошедшее дизайнерским решением. Вопросами о правомерности подобных бюджетных трат в любом случае никто задаваться не стал. К другим, чуть менее вексиллологическим, новостям среды.