Врач рассказала, как облегчить состояние в период солнечных вспышек и магнитных бурь

По словам доктора Павловой, люди волей-неволей реагируют на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, усилением хронических болезней
Что же делать, если на солнце произошли вспышки, и в ближайшие дни планету накроет буря?
Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянку. Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали. Держите под рукой таблетки, которые помогают вам купировать симптомы, сопровождающие вас во время магнитных бурь. Это могут быть работающие средства от головной боли, для нормализации давления, сердечного ритма
«Одним словом, в эти дни нашему телу приходится несладко, поэтому позаботьтесь, чтобы оно не напрягалось больше меры», — заключила врач.