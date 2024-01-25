Врач рассказала, как облегчить состояние в период солнечных вспышек и магнитных бурь

Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянку. Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали. Держите под рукой таблетки, которые помогают вам купировать симптомы, сопровождающие вас во время магнитных бурь. Это могут быть работающие средства от головной боли, для нормализации давления, сердечного ритма и т. д. Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Многим помогает ароматерапия (лаванда, роза, лимон, мята и т. д. ), расслабляющий массаж, неспешная йога и медитация.