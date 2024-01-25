Потепление ожидается в Приморье 25 января

В четверг, 25 января, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае сегодня без осадков, умеренный, местами до сильного ветер возьмет направление с северо-запада, температура воздуха составит −3…-16°C.