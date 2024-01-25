Что произошло в Иркутске в ночь на 25 января 2024 года: последние новости

В Ангарске был вынесен приговор жителю Якутии, который участвовал в мошеннической схеме в качестве курьера. Об этом информируют в прокуратуре Иркутской области. По данным следствия, с 2022 по 2023 годы данный житель Сибири выманивал деньги у граждан, используя выдуманные предлоги. Известно, что соучастники схемы связывались с потенциальными жертвами и представляли ситуацию, в которой их близкие оказались в беде.