Что произошло в Иркутске в ночь на 25 января 2024 года: последние новости

Во время заседания Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, расположенного в Иркутской области, произошло необычное происшествие. Один из присутствующих на судебном заседании решил использовать нечестные методы, чтобы задержать ход процесса.
По требованию прокуратуры, в Зиминском районе были устранены незаконные свалки, сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Общая площадь четырех свалок составляла около 2,4 тысячи квадратных метров. По словам прокуратуры, местные власти не предпринимали мер для устранения отходов.
В Ангарске был вынесен приговор жителю Якутии, который участвовал в мошеннической схеме в качестве курьера. Об этом информируют в прокуратуре Иркутской области. По данным следствия, с 2022 по 2023 годы данный житель Сибири выманивал деньги у граждан, используя выдуманные предлоги. Известно, что соучастники схемы связывались с потенциальными жертвами и представляли ситуацию, в которой их близкие оказались в беде.