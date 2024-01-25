Под стражу заключили начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска за смерть человека

В Хабаровске следователи предъявили обвинение сотруднику администрации и индивидуальному предпринимателю по уголовному делу о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по ранее возбужденному уголовному делу предъявлено обвинение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) а также индивидуальному предпринимателю, являющемуся исполнителем муниципального контракта по организации работы в сфере реализации мероприятий в отношении животных без владельцев — в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).
Напомним, 16 января 2024 года в Хабаровске произошло нападение собак на мужчину. На теле пострадавшего обнаружены множественные раны от укусов животных, он скончался.
Следствием по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.