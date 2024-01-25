Тигра заметили возле населённого пункта в Приморье

В последнее время тигры все чаще появляются возле проезжих трасс и населенных пунктов. На этот раз очевидцы заметили дикую кошку недалеко от Романовки, что в Шкотовском районе Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
На кадрах видео, снятого очевидцами, можно заметить, как вальяжный хищник обосновался недалеко от проезжей части, и спокойно наблюдает за проезжающими мимо автомобилями.
Напомним, 22 января тигр наведался на территорию частного дома в селе Кугуки (Уссурийский ГО). Там он утащил собаку с цепи. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что после происшествия зверь ушёл в тайгу. Охотнадзор взял ситуацию под свой контроль.