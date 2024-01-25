Губернатор Хабаровского края провел встречу со студентами региона

В Хабаровском крае отметили День российского студенчества. Мероприятие провели накануне официальной даты празднования — 24 января. Во время него прошел профориентационный фестиваль, на котором студентов поздравил глава региона Михаил Дегтярев. Началось все с парада делегаций вузов в сопровождении ректоров.
Всего в параде приняли участие 13 вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области. Среди них — ТОГУ, ДВГУПС, КнАГУ, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Дальневосточный филиал Всероссийского государственного университета юстиции.
— Мы по праву гордимся системой высшего профессионального образования Хабаровского края Наш главный интеллектуальный и творческий потенциал — это вы, более 40 тысяч студентов. От вас и ваших идей зависит будущее региона и всей страны. Задача власти — обеспечить не только образовательный процесс, но и реализацию ваших инициатив, — сказал Михаил Дегтярев.
После этого торжественно наградили лучших студентов Хабаровского края, которые добились успехов в разных сферах деятельности. Так, отметили, к примеру, учащегося ДВГУПС Тимофея Бажеко. Он смог запатентовать инновационное программное обеспечение. Молодой человек победил в форуме «Цифровой прорыв. Искусственный интеллект» и разрабатывает систему роя роботов с использованием ИИ.
А Даниил Грабарь из КнАГУ уже разработал интеллектуальные алгоритмы, получил 11 свидетельств программ ЭВМ, опубликовал девять научных статей не только в российских, но и зарубежных изданиях. Елизавету Дробницу из Дальневосточного филиала Российского госуниверситета правосудия отметили за членство в Ассоциации юристов России и за руководство волонтерским центром вуза.