Губернатор Хабаровского края провел встречу со студентами региона

— Мы по праву гордимся системой высшего профессионального образования Хабаровского края Наш главный интеллектуальный и творческий потенциал — это вы, более 40 тысяч студентов. От вас и ваших идей зависит будущее региона и всей страны. Задача власти — обеспечить не только образовательный процесс, но и реализацию ваших инициатив, — сказал Михаил Дегтярев.