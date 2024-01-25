В Первомайском районе Владивостока появились свет и тепло, но не у всех

В домах части Первомайского района, где произошла крупная авария не электроподстанции, полностью восстановили электро— и теплоснабжение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы Владивостока Константина Шестакова.
Как отметил мэр города, коммунальные проблемы устранены, однако, в отдельно взятых квартирах они могут по-прежнему сохраняться. В таких случаях жители могут писать заявки в чат-бот @otoplenie_vl_bot (18+) и обращаться в свою управляющую компанию.
О том, что теплоснабжением в отдельных квартирах Первомайского района отсутствует, жители сообщают в тг-канал (18+) shestakov_direct.
Так, жители дома № 25 по улице Добровольского сообщают, что отсутствует давление в системе отопления.
«В подвал приходит смесь воздуха и воды с низким давлением. Отсутствует отопление в квартирах», — жалуются жители.
На Пацаева, 9 сообщают о порыве на трубе теплоснабжения.
«Мерзнем. И сварщика нет. Ищут. Ужас полный», — сообщают подписчики.
«Сегодня на 9.15 без отопления остаются 20 квартир во Владивостоке. Всё это поквартирная разбивка», — рассказал вице-мэр Владивостока Константин Стоценко на заседании Думы Владивостока.
Напомним, из-за крупной аварии на подстанции «Загородная» 23 января без электричества остались жители около 500 домов Первомайского района. Аварийно-восстановительные работы велись круглосуточно, для обеспечения теплом жителей, социальных и образовательных учреждений тепловые насосные станции оперативно были переведены на резервные источники питания. Школы и детские сады принимали детей с 10 утра 24 января. Для жителей Первомайского района открыли два пункта обогрева, где жители могли разогреть еду и зарядить мобильные телефоны.
В Первомайском районе Владивостока началось подключение жилых домов к электричеству.
В пострадавшем из-за крупной аварии районе восстановили часть энергооборудования.