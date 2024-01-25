В Первомайском районе Владивостока появились свет и тепло, но не у всех

Напомним, из-за крупной аварии на подстанции «Загородная» 23 января без электричества остались жители около 500 домов Первомайского района. Аварийно-восстановительные работы велись круглосуточно, для обеспечения теплом жителей, социальных и образовательных учреждений тепловые насосные станции оперативно были переведены на резервные источники питания. Школы и детские сады принимали детей с 10 утра 24 января. Для жителей Первомайского района открыли два пункта обогрева, где жители могли разогреть еду и зарядить мобильные телефоны.