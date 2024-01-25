Восемь стихийных горок засыпали в Октябрьском районе Красноярска

В Октябрьском районе Красноярска ликвидировали восемь стихийных горок. Об этом рассказали в городской администрации.
Восемь стихийных горок были убраны за неделю. Полицейские, сотрудники районной администрации инспектируют территорию. Склоны рядом с автодорогами, обрывами, стройплощадками и иными опасными местами засыпают песком, делая скат невозможным.
Необорудованные скаты ликвидировали на ул. 2-я Хабаровская, 8а, Юшкова, 10 до проезжей части по ул. Гусарова, на бульваре Ботанический, 27, Курчатова, 1, Калинина, 110, а также на новой развязке на ул. Байкитской и ул. Волочаевской, 44. Почти все склоны вели на проезжую часть. Склон, выходящий к водоёму, засыпали на ул. Лесопарковой, 17а.
Сообщать о стихийных горках можно по номеру 005. Либо по номеру администрации района, а также в её соцсетях.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае полицейские выявили 65 опасных горок.