Зубной порошок из СССР продают в Иркутске за полмиллиона рублей

Зубной порошок времен СССР выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений в Иркутске. Интересно, что продавец запросил за типичный предмет гигиены советского гражданина отнюдь не типичную цену в полмиллиона рублей.
«Продаётся зубной порошок “Детский”, произведен в СССР, ни разу не вскрывался, — говорится в сообщении продавца на сайте бесплатных объявлений. — Согласно информации на упаковке, товар был произведён в марте 1990 года».
Кстати, это не первый необычный предмет, который пытаются продать в Иркутске. Например, в начале января на продажу в интернете выставили гитару 1905 года выпуска за 6 миллионов рублей. А в октябре прошлого года предприимчивый иркутянин хотел продать пакет с логотипом известного бренда за полмиллиона рублей.