Зубной порошок из СССР продают в Иркутске за полмиллиона рублей

Кстати, это не первый необычный предмет, который пытаются продать в Иркутске. Например, в начале января на продажу в интернете выставили гитару 1905 года выпуска за 6 миллионов рублей. А в октябре прошлого года предприимчивый иркутянин хотел продать пакет с логотипом известного бренда за полмиллиона рублей.