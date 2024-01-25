Какие пособия вырастут с 1 февраля — рассказывает экономист

Маткапитал с 1 февраля составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго. Кроме этого, поднимут выплаты для ветеранов ВОВ, Героев России, Героев труда и других льготных категорий граждан. Пособие по безработице тоже проиндексируют, пишет «Прайм» (16+).