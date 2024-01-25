Какие пособия вырастут с 1 февраля — рассказывает экономист

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, кому из россиян повысят пособия с 1 февраля. По его словам, многие соцвыплаты вырастут на 7,4%.
В Минтруде сообщили, что индексация коснется более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры соцподдержки.
Например, максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48%, до 49 123 рублей, говорит Гиринский.
Маткапитал с 1 февраля составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго. Кроме этого, поднимут выплаты для ветеранов ВОВ, Героев России, Героев труда и других льготных категорий граждан. Пособие по безработице тоже проиндексируют, пишет «Прайм» (16+).