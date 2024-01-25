В 2024 году в Калтане сдадут школу и два дома

Как сообщает Сергей Цивилев, в Калтане в этом году сдадут школу и два дома. Во время обсуждения с главой города губернатор заявил, что Калтан развивается и население города должно расти. Также вчера был создан оперативный штаб по работе Южно-Кузбасской ГРЭС.