В 2024 году в Калтане сдадут школу и два дома

Как сообщает Сергей Цивилев, в Калтане в этом году сдадут школу и два дома. Во время обсуждения с главой города губернатор заявил, что Калтан развивается и население города должно расти. Также вчера был создан оперативный штаб по работе Южно-Кузбасской ГРЭС.
Сейчас строители возводят каркас школы № 1 и работают на уровне третьего этажа: кладут стены, устраивают перегородки, монтируют внутренние сети и коммуникации. Также застройщик должен сдать два многоквартирных дома — на 54 и 40 квартир.
Власти планируют и благоустроить мини-парк отдыха в посёлке Малиновка, отремонтировать ул. Комсомольская и участок дороги в районе кольца до ул. Омская, дороги в частном секторе отсыпать щебнем. Эксперты разрабатывают проект многофункционального сооружения (чтобы в одном месте была тренировочная база, прокат и сервис) в СТК «Гора Солнечная».
Готовятся проекты капитального ремонта в детских садах № 38 в Калтане и № 1 в Малиновке. Также в 2024 году откроется виртуальный концертный зал в выставочном зале «Музей».