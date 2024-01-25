Новую опасную инфекцию обнаружили в партии популярной сладости из Приморья

«Бактерии группы кишечной палочки не относятся к группе высоко патогенных бактерий, однако их наличие в продукции не допустимо. Причиной выявления бактерий кишечной палочки и превышения уровня бактериальной обсемененности в продукции могут быть нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, несоблюдение условий при хранении продукции. Однако в связи с выявлением кишечной палочки в замороженной продукции можно предположить, что наиболее вероятной причиной являются нарушения на производстве», — пояснила технический руководитель испытательной лаборатории Приморской МВЛ Наталья Станчас.