Новую опасную инфекцию обнаружили в партии популярной сладости из Приморья

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора исследовали образец от партии домашнего мороженого приморского производителя. В десерте обнаружены бактерии кишечной палочки и другие нарушения, сообщает ИА PrimaMedia (18+) со ссылкой на ведомство.
Продукция не была предназначена для реализации и сдана на исследование производителем в рамках производственного контроля за качеством продукции. В результате лабораторных испытаний в образце мороженого выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности в 22 раза.
«Бактерии группы кишечной палочки не относятся к группе высоко патогенных бактерий, однако их наличие в продукции не допустимо. Причиной выявления бактерий кишечной палочки и превышения уровня бактериальной обсемененности в продукции могут быть нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, несоблюдение условий при хранении продукции. Однако в связи с выявлением кишечной палочки в замороженной продукции можно предположить, что наиболее вероятной причиной являются нарушения на производстве», — пояснила технический руководитель испытательной лаборатории Приморской МВЛ Наталья Станчас.
Употребление такой продукции может быть опасно для здоровья, особенно для детей и пожилых людей. Информация доведена до заказчика исследования.
Напомним, производственный контроль является важным элементом системы контроля на всех стадиях производства — от поступления сырья до готовой продукции.