Новый маршрут и перенос остановок: троллейбусы и трамваи Хабаровска изменили работу с 25 января

С 25 января 2024 года в Хабаровске произошли изменения в работе электротранспорта. Они затронули уже существующий троллейбусный маршрут № 2, курсирующий от аэропорта до железнодорожного вокзала. Кроме того, в городе появился новый троллейбус № 3, который также соединил два транспортных узла краевой столицы. Рассказываем, как теперь будет ходить электротранспорт и чем перемены в его работе выгодны хабаровчанам.