Новый маршрут и перенос остановок: троллейбусы и трамваи Хабаровска изменили работу с 25 января

С 25 января 2024 года в Хабаровске произошли изменения в работе электротранспорта. Они затронули уже существующий троллейбусный маршрут № 2, курсирующий от аэропорта до железнодорожного вокзала. Кроме того, в городе появился новый троллейбус № 3, который также соединил два транспортных узла краевой столицы. Рассказываем, как теперь будет ходить электротранспорт и чем перемены в его работе выгодны хабаровчанам.
ТРОЛЛЕЙБУС 2 В ХАБАРОВСКЕ: НОВЫЙ МАРШРУТ
25 января в силу вступило постановление мэрии об изменении работы троллейбуса № 2 в Хабаровске. С этого дня его маршрут будет проходить через Матвеевское шоссе, улицы Карла Маркса, Большая, Шелеста, Воронежская, Серышева, Ленинградская с поворотом на переулок Ленинградский, а после снова на Карла Маркса и Матвеевское шоссе.
Стоимость проезда на троллейбусе № 2 составит 35 рублей до 20:00 и 37 рублей после восьми вечера. Пассажирам останется доступна бесплатная пересадка на троллейбус № 3 и трамваи №№ 1, 2 и 5.
ТРОЛЛЕЙБУС 3 В ХАБАРОВСКЕ: МАРШРУТ
В Хабаровске 25 января на маршрут вышли новые троллейбусы № 3. Они также будут перевозить пассажиров от аэропорта до ж/д вокзала, но по другой схеме:
— Матвеевское шоссе;
— Карла Маркса;
— Синельникова;
— Ленинградская;
— переулок Ленинградский;
— Ленинградская;
— Серышева;
— Воронежская;
— Большая;
— Карла Маркса;
— Матвеевское шоссе.
Стоимость проезда в троллейбусах № 3 также будет повышаться после 20 часов. Стандартный тариф — 35 рублей, вечерний — 37 рублей.
БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСАДКА С ТРОЛЛЕЙБУСА НА ТРАМВАЙ В ХАБАРОВСКЕ
Хабаровчанам сохранили возможность бесплатной пересадки с троллейбусов №№ 2 и 3 на трамваи №№ 1, 2, 5 и наоборот. Чтобы сэкономить, достаточно предъявить чек электронной оплаты после смены маршрута. Единственное условие — поменять транспорт можно в течение двух часов после покупки билета.