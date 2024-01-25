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Новый маршрут и перенос остановок: троллейбусы и трамваи Хабаровска изменили работу с 25 января

Работа трамваев и троллейбусов изменится в Хабаровске с 25 января.
Источник: Комсомольская правда

С 25 января 2024 года в Хабаровске произошли изменения в работе электротранспорта. Они затронули уже существующий троллейбусный маршрут № 2, курсирующий от аэропорта до железнодорожного вокзала. Кроме того, в городе появился новый троллейбус № 3, который также соединил два транспортных узла краевой столицы. Рассказываем, как теперь будет ходить электротранспорт и чем перемены в его работе выгодны хабаровчанам.

ТРОЛЛЕЙБУС 2 В ХАБАРОВСКЕ: НОВЫЙ МАРШРУТ

25 января в силу вступило постановление мэрии об изменении работы троллейбуса № 2 в Хабаровске. С этого дня его маршрут будет проходить через Матвеевское шоссе, улицы Карла Маркса, Большая, Шелеста, Воронежская, Серышева, Ленинградская с поворотом на переулок Ленинградский, а после снова на Карла Маркса и Матвеевское шоссе.

Стоимость проезда на троллейбусе № 2 составит 35 рублей до 20:00 и 37 рублей после восьми вечера. Пассажирам останется доступна бесплатная пересадка на троллейбус № 3 и трамваи №№ 1, 2 и 5.

ТРОЛЛЕЙБУС 3 В ХАБАРОВСКЕ: МАРШРУТ

В Хабаровске 25 января на маршрут вышли новые троллейбусы № 3. Они также будут перевозить пассажиров от аэропорта до ж/д вокзала, но по другой схеме:

— Матвеевское шоссе;

— Карла Маркса;

— Синельникова;

— Ленинградская;

— переулок Ленинградский;

— Ленинградская;

— Серышева;

— Воронежская;

— Большая;

— Карла Маркса;

— Матвеевское шоссе.

Стоимость проезда в троллейбусах № 3 также будет повышаться после 20 часов. Стандартный тариф — 35 рублей, вечерний — 37 рублей.

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСАДКА С ТРОЛЛЕЙБУСА НА ТРАМВАЙ В ХАБАРОВСКЕ

Хабаровчанам сохранили возможность бесплатной пересадки с троллейбусов №№ 2 и 3 на трамваи №№ 1, 2, 5 и наоборот. Чтобы сэкономить, достаточно предъявить чек электронной оплаты после смены маршрута. Единственное условие — поменять транспорт можно в течение двух часов после покупки билета.