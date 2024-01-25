Поздравление Игоря Кобзева с Днем студента

Праздник, известный как Татьянин день, для всех учащихся средних и высших учебных заведений России стал любимым январским торжеством. Именно в молодости, в годы учебы происходит становление характера, вырабатываются принципы и убеждения, закладываются основы будущих успехов. Сегодня, когда вы полны сил, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и задачи. Овладевайте новыми знаниями, осваивайте новейшие технологии, смело заглядывайте за научные горизонты.