Поздравление Игоря Кобзева с Днем студента

Иркутская область всегда была кузницей квалифицированных кадров для Сибири и Дальнего Востока. Наши вузы и колледжи имеют богатую историю, славятся преданными делу педагогами, блестящей плеядой выпускников и глубокими традициями.
Праздник, известный как Татьянин день, для всех учащихся средних и высших учебных заведений России стал любимым январским торжеством. Именно в молодости, в годы учебы происходит становление характера, вырабатываются принципы и убеждения, закладываются основы будущих успехов. Сегодня, когда вы полны сил, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и задачи. Овладевайте новыми знаниями, осваивайте новейшие технологии, смело заглядывайте за научные горизонты.
Желаю всем студентам и преподавателям успешной реализации творческих и научных интересов, больших открытий, оптимизма и удачи, исполнения заветных желаний!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.