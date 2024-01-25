Жителей края предупреждают об опасности схода лавин

Всего за зимний сезон 2023−2024 года в регионе зарегистрировано 19 сходов снежных масс, погибших не было, отмечает пресс-служба ГУ МЧС.
17 сходов зафиксировано на 26−28 км дороги Р-01 Курагино-Черемшанка, 2 схода — на 601−605 км трассы Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе. Именно эти участки дорог являются наиболее лавиноопасными.
Кроме того, спасатели призывают соблюдать меры предосторожности в районе Норильска, а также в Норильских горах, на горе Шмидта, горе Хараелах, в ущелье реки Taлнах, горе Гудчиха.