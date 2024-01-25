После небольшого понижения температуры в Омск придет оттепель до −3 градусов

Согласно прогнозу Обь-Иртышского гидрометеорологического центра, к предстоящим выходным омичей ждет теплая погода. В пятницу, 26 января, столбики термометров в дневное время суток в регионе покажут от −3 до −8 градусов.
— При этом ночью до прихода тепла в Омской области сохранятся морозы до −17 градусов, — сообщили синоптики.
В эти же сутки прогнозируют небольшой снег и умеренный ветер со скоростью 7012 метров в секунду, который сменит свое направление с юго-восточного на северо-восточное.
За сутки до прихода оттепели, 25 января, в Омской области в дневные часы температура установится на уровне средних значений от −13 до −18 градусов.
— Ожидается туман, изморозь и гололедные явления на дорогах, — сообщает трехдневный прогноз погоды на сайте управления гидрометорологии.
В субботу температура воздуха немного понизится по сравнению с пятницей — до −8…-13 градусов. Также пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть в прежнем направлении и все с той же скоростью — северо-западный, до 11 метров в секунду.