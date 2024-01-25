Снежный ад: приморцы ошарашены происходящим на Сахалине — циклон дойдет до нас?

Такая ужасающая ситуация с погодой вызывает у жителей Приморья настоящий шок. Пользователи социальных сетей обсуждают и делятся своим мнением: «Такой жести я еще не видел, это не наши снегопадики», «Мамочки..бедные люди», «Шок просто.. нет слов. У нас такого еще не было», «С головой в сугробы», «Столько там уже бед из-за снега. Слезы за соседей».