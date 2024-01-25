Снежный ад: приморцы ошарашены происходящим на Сахалине — циклон дойдет до нас?

В связи с метелью и мощным снегом в Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС. Жители Приморья, как соседи, бурно обсуждают происходящее и переживают, что циклон может двинуться и на их регион, сообщает ИА PrimaMedia.
В местном тг-канале ЧП Сахалин (18+). Южно-Сахалинска отмечается, что регион засыпает снегом все сильнее и сильнее с каждым днем.
Ситуация с видимостью из-за ветра в некоторых районах Южно-Сахалинска удручающая. Третий день подряд снегом засыпает машины, местами первые этажи зданий. В Дальнем и Луговом ситуация еще более сложная — там настоящий снежный ад.
Такая ужасающая ситуация с погодой вызывает у жителей Приморья настоящий шок. Пользователи социальных сетей обсуждают и делятся своим мнением: «Такой жести я еще не видел, это не наши снегопадики», «Мамочки..бедные люди», «Шок просто.. нет слов. У нас такого еще не было», «С головой в сугробы», «Столько там уже бед из-за снега. Слезы за соседей».
Отметим, что по актуальным прогнозам, снежных циклонов в Приморском крае не предвещается.