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Алматинский зоопарк показал, как вели себя животные во время землетрясения

АЛМАТЫ, 25 янв — Sputnik. Алматинский зоопарк опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлено поведение животных во время сильного землетрясения ночью 23 января.
Источник: Sputnik.kz

Говорится, что до толчков животные не проявили никакого беспокойства, сотрудники не заметили изменений в их поведении.

Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки, гуси. А утром сотрудники нашли испуганных шимпанзе Пашу и Лолу, которые провели тревожную ночь обнявшись.

Когда-то в 80−90-х годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велись исследования поведения животных как предвестников землетрясения. Ученые отмечали аномальное поведение животных. Было отмечено, что необычное поведение обычно проявляют змеи.

экология