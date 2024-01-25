Алматинский зоопарк показал, как вели себя животные во время землетрясения

Говорится, что до толчков животные не проявили никакого беспокойства, сотрудники не заметили изменений в их поведении.
Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки, гуси. А утром сотрудники нашли испуганных шимпанзе Пашу и Лолу, которые провели тревожную ночь обнявшись.
Когда-то в 80−90-х годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велись исследования поведения животных как предвестников землетрясения. Ученые отмечали аномальное поведение животных. Было отмечено, что необычное поведение обычно проявляют змеи.