Двое мужчин подрались возле здания аэропорта в Иркутске

Вечером 22 января возле аэровокзала внутренних авиалиний аэропорта Иркутска произошла драка между двумя мужчинами. Конфликт исчерпан до прибытия полиции, сообщает ИА IrkutskMedia.
Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы двое пассажиров поссорились на борту самолета, так как один из них пинал сиденье второму. Однако эти данные не нашли подтверждения. Правоохранители отмечают, что в случае конфликта в самолете об инциденте сообщили бы представители авиакомпании. От бортпроводников никакой информации не поступало, следовательно, нет оснований утверждать, что это было на самом деле.
С заявлениями в Иркутский ЛО МВД России на воздушном транспорте также никто не обратился. За сутки нарушений авиапассажирами условий полёта также не было зарегистрировано, а жалоб от представителей авиакомпаний не поступало.
Напомним, что в ноябре в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что к самолету «Иркутск-Уфа» вызывают наряд. На борту находились двое нетрезвых жителей Республики Башкортостан 1994 и 1991 года рождения. Один из нарушителей курил в туалете и нецензурно бранился в адрес других авиапассажиров.