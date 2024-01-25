Двое мужчин подрались возле здания аэропорта в Иркутске

Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы двое пассажиров поссорились на борту самолета, так как один из них пинал сиденье второму. Однако эти данные не нашли подтверждения. Правоохранители отмечают, что в случае конфликта в самолете об инциденте сообщили бы представители авиакомпании. От бортпроводников никакой информации не поступало, следовательно, нет оснований утверждать, что это было на самом деле.