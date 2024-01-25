Систему уборки города предложили пересмотреть депутаты Хабаровского края

В связи со сложной ситуацией по уборке снега в законодательной думе региона провели совещание с представителями администраций города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Также мероприятие посетили представители прокуратуры, ГИБДД, госжилнадзора, министерств культуры, спорта и здравоохранения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу законодательную думу Хабаровского края.
На заседании было отмечено, что за эту зиму резко увеличилось количество ДТП на 26%. Число травмированных граждан — за 3 месяца составило семь тысяч человек. В администрации Хабаровска это связывают существующие проблемы с недостатком финансирования отрасли и износом снегоуборочной техники до 80%. В связи с полученной информацией депутаты запросили информацию о динамике количества снегоуборочной технике с 2014 года и сумма закладываемых финансовых средств. Такие же проблемы с уборкой улиц от снега есть у Комсомольска-на-Амуре.
По итогам совещания парламентарии рекомендовали сделать регламент работ по уборке улиц от снега, также необходима информированность населения о проводимых работах на той или иной улице. Также было предложено наладить плановую работу по взаимодействию коммунальных служба и ГИБДД по очистке проезжей части и эвакуации мешающих машин. Обсуждался и уровень заработка у работников городских МУП, было предложено пересмотреть ее уровень.
Депутаты также готовы обсудить на краевом уровне субсидирование покупки снегоуборочной техники для городских округов.