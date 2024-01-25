Систему уборки города предложили пересмотреть депутаты Хабаровского края

На заседании было отмечено, что за эту зиму резко увеличилось количество ДТП на 26%. Число травмированных граждан — за 3 месяца составило семь тысяч человек. В администрации Хабаровска это связывают существующие проблемы с недостатком финансирования отрасли и износом снегоуборочной техники до 80%. В связи с полученной информацией депутаты запросили информацию о динамике количества снегоуборочной технике с 2014 года и сумма закладываемых финансовых средств. Такие же проблемы с уборкой улиц от снега есть у Комсомольска-на-Амуре.