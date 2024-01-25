В Новосибирске учёные прорастили семена, пробывшие в космосе 180 дней

На борту космического корабля были помещены семена пшеницы, рапса и сои для проведения экспериментов учеными из СФНЦА РАН. Целью исследования было определить влияние космической обработки на урожайность этих зерновых культур.
Семена пшеницы и рапса, находившиеся в космосе более 180 суток, продемонстрировали 100% всхожесть, в то время как семена сои не проросли.
Проросшие культуры проявили дружное прорастание, развитие вегетативных органов — корней, стеблей, листьев, несущих важные функции питания, фотосинтеза и транспорта веществ в растении. Наблюдения за растениями, выросшими из зерен, находившихся в космосе, не выявили отклонений от растений, выращенных в обычных земных условиях.
Дальнейшие планы ученых включают изучение структурных изменений в ДНК и биохимических составляющих всех растений. Эти исследования позволят определить, оказывает ли космическая среда, включая космическое излучение, какое-либо воздействие на свойства сельскохозяйственных культур.
Наблюдения и измерения формирования репродуктивных органов, развития зрелых плодов и семян помогут оценить культуры по основным структурным элементам урожайности, таким как размер колосьев, полнота зерна, число бобов и масса 1000 зерен.
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