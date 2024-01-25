В Новосибирске учёные прорастили семена, пробывшие в космосе 180 дней

Проросшие культуры проявили дружное прорастание, развитие вегетативных органов — корней, стеблей, листьев, несущих важные функции питания, фотосинтеза и транспорта веществ в растении. Наблюдения за растениями, выросшими из зерен, находившихся в космосе, не выявили отклонений от растений, выращенных в обычных земных условиях.