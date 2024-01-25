Владивосток и китайский Хуньчунь будут дружить школами

«Ребята будут у нас всего четыре дня — с 24-го по 27 февраля. Встречали их сразу на границе. И все время китайскую делегацию будет сопровождать наш аттестованный гид-экскурсовод со знанием китайского языка. В первый день ребята отправятся на экскурсию “Вечерний Владивосток” (12+). Второй день посвящен встрече со сверстниками (12+). На третий день запланированы посещения ДВФУ (12+), где юным гостям покажут университет и познакомят их с образовательным процессом, и океанариума», — пояснила директор принимающей компании «Восток Интур» Инна Мухина.