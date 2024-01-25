Владивосток и китайский Хуньчунь будут дружить школами

Детская делегация из приграничного китайского города Хуньчуня (провинция Цзилинь) прибыла во Владивосток. В планах визита — экскурсии по Владивостоку, знакомство со сверстниками, погружение в творческий процесс. Напомним, что в 2024-м и 2025 годах Россия и Китай отмечают Годы совместной культуры. Это значит, что в это время будут проводиться различные мероприятия, направленные на укрепление культурного сотрудничества между двумя странами, и обмен детскими группами вписывается в эти планы как нельзя лучше.
В детской группе из Хуньчуня — 40 ребят в возрасте 13— 15 лет, и все они учатся игре на деревянной флейте сяо.
«Ребята будут у нас всего четыре дня — с 24-го по 27 февраля. Встречали их сразу на границе. И все время китайскую делегацию будет сопровождать наш аттестованный гид-экскурсовод со знанием китайского языка. В первый день ребята отправятся на экскурсию “Вечерний Владивосток” (12+). Второй день посвящен встрече со сверстниками (12+). На третий день запланированы посещения ДВФУ (12+), где юным гостям покажут университет и познакомят их с образовательным процессом, и океанариума», — пояснила директор принимающей компании «Восток Интур» Инна Мухина.
Встреча со сверстниками (12+) будет очень насыщенной в плане знакомств, мероприятий, эмоций и впечатлений. Соорганизатором этого диалога выступило Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока. Гости из Хуньчуня отправятся во Владивостокскую школу № 63 с углубленным знанием китайского языка. Кроме живого диалога, ребят ожидает культурно-спортивная программа. Обе стороны подготовили музыкальные номера, также в школе пройдут мастер-классы по росписи матрешек и состоится небольшой спортивный турнир по мини-футболу.
«Детские группы — это отдельная категория туристов. И внимания им больше, чем взрослым. Организация экскурсий, развлекательных мероприятий должна быть более взвешенной. У Приморья накоплен опыт по работе с детскими группами — это различные фестивали, соревнования, патриотические программы, промышленный туризм
Отметим, что ребята приехали во Владивосток без виз в составе группы в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР. Нынешний учебно-экскурсионный тур, организованный для китайских ребят приморским туроператором — первый, но далеко не последний: запланированы визиты ребят из других учебных заведений провинции Цзилинь.