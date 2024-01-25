Детей-сирот в Прикамье поселили в пожароопасное жильё

В Гайнах в доме по ул. Мира, 29 предоставленные детям-сиротам жилые помещения не отвечали требованиям безопасности, сообщает прокуратура Пермского края. Так, не было нужного количества дымовых каналов печного отопления, оборудование не имело заводской маркировки и было смонтировано без теплоизоляции и из материалов, которые не имели нужной огнестойкости. Объект не был обеспечен источниками пожарного водоснабжения в радиусе 200 метров.