Храм святителя Иннокентия Иркутского реконструируют в Хабаровске

В 2024 году храму святителя Иннокентия Иркутского исполнилось 125 лет. В этот юбилейный год планируется реконструкция росписи стен, призванная восстановить дух и красоту, которые сопутствовали этому храму на протяжении многих лет.
Для этого в Хабаровск пригласили иконописца из Орла, мастера своего дела. Его рука украсит стены храма свежими, яркими образами, воссоздавая атмосферу святости.
— Также на стенах появятся лики Леонида Серебрянникова и Филиппа Распопова — первых хабаровских новомучеников, чья жизнь была прервана в 1919 году, — рассказали в администрации Хабаровска.
Реконструкция придаст святыне новый виток духовного развития.