В Новосибирске мэрию обязали разобраться с брошенными во дворах машинами

Центральный райсуд Новосибирска согласился с требованиями прокуратуры о том, чтобы мэрия города убирал из дворов брошенные машины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры НСО.
«Наличие брошенных и разукомплектованных транспортных средств во дворах жилых домов препятствует благоустройству города, уборке дворовых территорий, усугубляет проблему недостатка парковочных мест», — говорится в сообщении ведомства.
Чтобы защитить права граждан на комфортное проживание, прокуратура потребовала, чтобы мэрия разработала нормативный правовой акт об освобождении дворов от брошенных машин.
Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал мэрию принять соответствующие меры.