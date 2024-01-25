На остров Попова на замену рухнувшим привезли вышки сотовых операторов

Две мобильные вышки сотовых операторов доставлены на остров Попова рядом с Владивостоком. С их помощью будет восстановлена мобильная связь, которая практически исчезла на острове после того, как 22 января сильный ветер повалил стационарную вышку.
Для доставки объектов к месту установки местные власти отправили в спецрейс паром «Босфор Восточный». На нём же на остров прибыли специалисты для монтажа и настройки оборудования. Работы организованы совместно городской администрацией, министерством цифрового развития и связи края, компаниями-операторами сотовой связи.
Также мэрия предоставила транспорт повышенной проходимости для перевозки оборудования на территории острова.
По утверждению пресс-службы Владивостока, мобильная связь будет восстановлена в ближайшие дни. Временно установят две мобильные вышки, позднее — современную стационарную вышку для размещения оборудования всех сотовых операторов. Она позволит покрывать весь остров мобильной связью и интернетом.