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На остров Попова на замену рухнувшим привезли вышки сотовых операторов

Тремя днями ранее ураганный ветер в Приморье лишил островитян мобильной связи.
Источник: Аргументы и факты

Две мобильные вышки сотовых операторов доставлены на остров Попова рядом с Владивостоком. С их помощью будет восстановлена мобильная связь, которая практически исчезла на острове после того, как 22 января сильный ветер повалил стационарную вышку.

Для доставки объектов к месту установки местные власти отправили в спецрейс паром «Босфор Восточный». На нём же на остров прибыли специалисты для монтажа и настройки оборудования. Работы организованы совместно городской администрацией, министерством цифрового развития и связи края, компаниями-операторами сотовой связи.

Также мэрия предоставила транспорт повышенной проходимости для перевозки оборудования на территории острова.

По утверждению пресс-службы Владивостока, мобильная связь будет восстановлена в ближайшие дни. Временно установят две мобильные вышки, позднее — современную стационарную вышку для размещения оборудования всех сотовых операторов. Она позволит покрывать весь остров мобильной связью и интернетом.

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