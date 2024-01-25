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В Челябинской области ожидаются температурные качели от −26 до −5 градусов

Тем, кто подвержен влиянию резких скачков температуры, стоит подготовиться как минимум морально: столбики уличных термометров в Челябинской области в ближайшие дни будут скакать между отметками −26 и −5 градусов. Об этом, а также о том, что ещё ждёт жителей и гостей региона, сообщили в местном отделении Гидрометцентра.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 77% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Pchela.News

Четверг, 25 января, начнётся с небольшого снегопада, который будет гостить в основном в восточной половине области. После ночного 28-градусного мороза воздух прогреется до −7…-12. Следующие две ночи в низинах будет до −26, на остальной территории региона — немного теплее. Днём ожидается −8…-13, а на крайнем западе — даже до −5. Из неприятного — по-прежнему очень слабый и неустойчивый ветер, на фоне которого в промышленных городах области объявили режим «чёрного неба».

В Челябинске небольшой снег ожидается тоже в четверг, затем до субботы включительно в прогнозе стоит переменная облачность. По ночам ожидается от −19 до −22, днём — от −9 до −12 градусов. По данным долгосрочного прогноза, тёплыми будут не только предстоящие выходные, но и начало следующей недели.