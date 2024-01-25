В Челябинской области ожидаются температурные качели от −26 до −5 градусов

Четверг, 25 января, начнётся с небольшого снегопада, который будет гостить в основном в восточной половине области. После ночного 28-градусного мороза воздух прогреется до −7…-12. Следующие две ночи в низинах будет до −26, на остальной территории региона — немного теплее. Днём ожидается −8…-13, а на крайнем западе — даже до −5. Из неприятного — по-прежнему очень слабый и неустойчивый ветер, на фоне которого в промышленных городах области объявили режим «чёрного неба».