Люксы и канделы: как проверяют освещенность на улицах столицы

У каждого вида пространств есть свои предельно допустимые значения освещенности и яркости. Измеряют их в люксах и канделах на квадратный метр. Улицы и дороги разделяют на три категории: А, Б и В. У первой средняя яркость и освещенность дорожного покрытия наибольшая, у последней — наименьшая.