Люксы и канделы: как проверяют освещенность на улицах столицы

В 2023 году инженеры мобильной светотехнической лаборатории ГУП «Моссвет» провели 1398 замеров в столице. 661 раз специалисты проверили общую освещенность, 65 — вертикальную (засветку окон, замеры в квартирах) и 672 — среднюю яркость.
Светотехническая лаборатория — это автомобиль с высокоточной цифровой камерой, которая позволяет в режиме реального времени оценивать яркость дорожного покрытия, архитектурного освещения, рекламных и информационных щитов вечером и ночью.
У каждого вида пространств есть свои предельно допустимые значения освещенности и яркости. Измеряют их в люксах и канделах на квадратный метр. Улицы и дороги разделяют на три категории: А, Б и В. У первой средняя яркость и освещенность дорожного покрытия наибольшая, у последней — наименьшая.
В категорию А входят крупные дороги и магистрали — например, МКАД, Третье транспортное и Садовое кольца, а также улицы в центре Москвы. Их освещенность составляет от 20 до 30 люкс, а средняя яркость дорожного покрытия — от 1,2 до двух кандел на квадратный метр.
К категории В относятся улицы и дороги районного значения, такие как улица Плющева или Слободской переулок. Их освещенность составляет от шести до 15 люкс, а средняя яркость дорожного покрытия — от 0,4 до 0,8 канделы на квадратный метр. Свои нормы освещения имеют также парки, бульвары и другие городские объекты.
Специалисты комплекса городского хозяйства проверяют не только магистрали и улицы, но и освещенность дворов и уровень засветки окон жилых домов от фонарей и рекламных конструкций. Делают это с помощью переносного люксметра. Устройство преобразует поток света в электрический сигнал и выводит результаты на дисплей.
Подать заявку на замер освещенности может каждый житель столицы. Для этого необходимо обратиться в ГУП «Моссвет» или написать на электронную почту mossvet@mossvet.ru. В случае превышения норм освещенности специалисты выдадут предписания соответствующим организациям.