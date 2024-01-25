Главные новости за 24 января

ВЧЕРА
«Надоело ходить и уговаривать». Как Лукашенко наладил работу сахарной отрасли и чего это стоило.
Петришенко: работа Суда ЕАЭС позволяет совершенствовать нормативно-правовую базу и евразийское право.
Как проголосовать в единый день голосования по месту проживания, рассказала секретарь ЦИК.
Мезенцев: Беларусь и Россия сами определяют свои планы, не оглядываясь на давление Запада.
Принцип «одного Китая» служит прочным якорем мира. Се Сяоюн рассказал о твердой позиции по тайваньскому вопросу.
Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличиваются с 1 февраля.
«Справедливый подход». ФСЗН о новшествах расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
Электронный больничный в Беларуси может появиться в 2024—2025 годах.
РИКЗ: для прохождения РЦЭ уже зарегистрировались 55,2 тыс. школьников.
Продукты, игрушки и лекарства: гуманитарную помощь для детей Донбасса отправили из Минска.
Подробности крушения Ил-76 с украинскими пленными.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Итоги работы музейной сферы Беларуси в 2023 году. Подготовка музейных организаций к празднованию 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Экспортный потенциал и возможности белорусских предприятий пищевой промышленности. Участие отечественных организаций в выставке “Продэкспо-2024” в Российской Федерации». Начало в 12.30.
В Национальной библиотеке Беларуси до 31 января будет работать выставка «Кніжныя здабыткі», на которой будут представлены памятники книжно-письменной культуры, поступившие в библиотечный фонд на протяжении 2023 года.
Выставочный проект «Праздник в большом городе: Новый год в советском стиле» будет работать в Минске в выставочных залах по ул. Раковской до 4 февраля.
Выставка «Холокост: без права на забвение», посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, будет работать по 13 февраля в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция насчитывает более 70 документов на русском, немецком и английском языках: книги, периодические издания, брошюры, буклеты. Среди них — исторические, документальные, мемуарные документы, рассказывающие о холокосте как одном из самых чудовищных преступлений нацистов.
ЗАВТРА
Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (ныне Всемирная таможенная организация). Отмечается с 1983 года.
Международный день чистой энергии.
115 лет назад родился Беленицкий Матвей Захарович, белорусский художник. Работал преимущественно в области тематической картины и пейзажа. Среди работ: «Первый арест Я. Коласа», «Весна пришла», «Радуга» и др. Писал также натюрморты и портреты современников. Умер в 1990 году.
70 лет назад родился Жбанов Владимир Иванович, белорусский скульптор. Работал преимущественно в области монументально-декоративной скульптуры. Автор композиций в Минске: «Незнакомка», «Прикуривающий», «Девочка с зонтиком», «Дама с собачкой» и др. Умер в 2012 году.