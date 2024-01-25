Главные новости за 24 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Итоги работы музейной сферы Беларуси в 2023 году. Подготовка музейных организаций к празднованию 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Экспортный потенциал и возможности белорусских предприятий пищевой промышленности. Участие отечественных организаций в выставке “Продэкспо-2024” в Российской Федерации». Начало в 12.30.

В Национальной библиотеке Беларуси до 31 января будет работать выставка «Кніжныя здабыткі», на которой будут представлены памятники книжно-письменной культуры, поступившие в библиотечный фонд на протяжении 2023 года.